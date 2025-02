"Pedopornografia nel cellulare". A processo per due filmati

Nel suo telefonino c’erano due video dal contenuto pedo-pornografico. Con questa accusa, per un ultracinquantenne incensurato di Cotignola ieri mattina è partito il dibattimento nell’ambito del processo che davanti al giudice Tommaso Paone e al viceprocuratore onorario Simona Bandini, lo vede imputato per detenzione di materiale pedo-pornografico (articolo 600 quater del codice penale).

Secondo quanto ricostruito, al cellulare dell’uomo, difeso dall’avvocato Guido Pirazzoli, gli inquirenti erano arrivati il 17 gennaio 2024 nell’ambito di un altro procedimento. Le analisi avevano poi restituito la presenza di due video. Nel primo, della durata di due minuti, era ritratta una ragazzina con pose inequivocabili. Nel secondo, della durata di sei secondi, c’era un bambino. Inizialmente il procedimento era approdato a decreto penale di condanna: ma il 16 ottobre scorso l’imputato aveva presentato opposizione: ciò aveva fatto venire meno la condanna contenuta nel decreto ma aveva significato citazione a processo dell’imputato.

Secondo la difesa in buona sostanza un filmato non ha natura pedopornografica; mentre l’altro era stato scaricato poco prima del sequestro e mai visionato dall’imputato.

Con la medesima accusa - ma aggravata dall’ingente quantità - a metà gennaio due persone finora incensurate, erano state arrestate con in totale diverse decine di migliaia di file. In particolare gli investigatori della polizia postale avevano bussato al portone di un 50enne ingegnere informatico di Cervia. E di un 60enne di Ravenna dipendente regionale. I due erano poi finiti in custodia pre-cautelare in carcere in attesa dell’udienza davanti al gip. E il risultato per entrambi non era cambiato: perché dopo la convalida dei rispettivi arresti, era scattata la custodia cautelare in carcere per pericolo di reiterazione di reato. Nessun dubbio sul contenuto del materiale: perché video e immagini erano espliciti senza margine alcuno di interpretazione. L’indagine era partita da Bologna (la competenza è della Dda). Tra i due arrestati non c’era alcuna correlazione (non si conoscono) se non l’uso di ’eMule’. In quanto all’arrestato cervese, davanti al gip si era avvalso della facoltà di non rispondere: in spontanee dichiarazioni in buona sostanza aveva riferito che aveva materiale così datato che non sapeva nemmeno più di averlo. Alla fine attraverso il suo legale aveva chiesto i domiciliari promettendo per il futuro che si sarebbe impegnato a correggere la rotta: il giudice aveva però valutato altrimenti. Tra il materiale sequestratogli, figurano ben otto memorie esterne oltre a vari computer. In quanto al dipendente pubblico, il sequestro aveva riguardato vari dispositivi. Davanti al gip aveva precisato che scaricava un po’ di tutto e che le operazioni procedevano poi in automatico. Aveva negato di avere mai scambiato o ceduto il materiale, perlopiù molto datato; o di averlo visionato fuori dall’ambito domestico.