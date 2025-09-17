Pedopornografia su internet. Tre minori schiave virtuali. A processo adescatore 47enne

Il canale era quello dei social network. E poco importa se Telegram, Instagram o Whatsapp: lui li usava tutti con un unico scopo, secondo l’accusa: arrivare ad agganciare ragazzine e instaurare con loro relazioni intime virtuali. Un modo per carpire la fiducia delle malcapitate senza remore e farsi girare video privati. Nel complesso, una vicenda di pornografia minorile aggravata e di detenzione di materiale pedopornografico quella approdata nel primo pomeriggio di ieri davanti al collegio penale del tribunale di Ravenna presieduto dal giudice Cecilia Calandra. L’imputato è un 47enne residente nel Ravennate e già sottoposto ad affidamento a una comunità terapeutica per questioni legate agli stupefacenti.

Il filone ravennate si è dipanato a partire da un vicenda legata a Torino: in quella città l’uomo era finito nei guai per stalking su tre minorenni. E proprio dalla denuncia fatta nel capoluogo sabaudo era sortita l’indagine approdata al processo iniziato ieri. Tre le ragazzine che, per gli inquirenti, erano finite tra il 2017 e il 2020 nel vortice creato dall’imputato: due da quando avevano 13 anni (una toscana e una veneta) e l’ultima da quando di anni ne aveva 16 (anche lei è toscana). I video incriminati erano stati trovati, anche grazie a una perquisizione della polizia ravennate datata estate 2022, in tre cellulari riconducibili al 47enne.

Secondo quanto contestato, la tecnica dell’imputato per avvicinare le ragazzine, consisteva nel presentarsi sotto molteplici pseudonimi abbastanza espliciti sulle sue intenzioni: ’il dominante’, ’padrone domination’, ’master fetish’, ’master severita’. Sotto a quelle identità virtuali - prosegue l’accusa - adescava le minorenni instaurando quello che in determinati ambienti viene definito rapporto di dominanza ’master-slave’ (padrone-schiava). E quando si trattava di rivelare la sua vera identità, l’uomo sciorinava nomi di fantasia abbastanza comuni e diversi dal suo. Una volta carpita la fiducia, si faceva infine mandare foto e video espliciti.

Ieri a prendere la parola in aula davanti al pm Francesco Coco, sono state due delle ragazze e un teste di polizia giudiziaria. Nel 2020 l’uomo era finito nei guai per una storia di dominanza sulla vicina di casa. Con frasi del tipo "io le persone le porto all’inferno e poi le riporto fuori, prendendole piano piano per i capelli", era riuscito a convincerla, dopo un furioso litigio con il compagno, a trasferirsi a casa sua per una sorta di terapia di coppia, con l’avvertenza che lei avrebbe dovuto "affidarsi a lui e fidarsi di lui". Ma in quei cinque giorni, tra il 17 e il 21 luglio, la donna (che peraltro era incinta) sarebbe stata costretta a partecipare a festini a base di cocaina e a subire atti sessuali oltre ad angherie come bruciature di sigaretta e lesioni a colpi di cucchiaio di legno sui glutei.

Andrea Colombari