Pellegrinaggio a piedi fino a Forlì per portare il sale alla Madonna

Ieri, in occasione della festa della Beata Vergine del Fuoco, patrona della città di Forlì ma anche protettrice dei salinari, il gruppo culturale cervese Civiltà Salinara ha proseguito l’antica tradizione del pellegrinaggio che un tempo i salinari facevano per omaggiare la Madonna del Fuoco in questa importante ricorrenza. E così ieri mattina il gruppo cervese è partito a piedi da Borgo Sisa alla volta dell’abbazia di San Mercuriale a Forlì, dove i camminatori si sono uniti ai rappresentanti delle amministrazioni comunali di Cervia e Forlì per raggiungere il Duomo e partecipare alla messa solenne in onore della Beata Vergine del Fuoco, che è stata celebrata dal vescovo di Forlì Livio Corazza.

A rappresentare l’amministrazione comunale di Cervia era presente, a questo proposito, il vicesindaco Gianni Grandu.

Durante l’offertorio il gruppo dei salinari, come da tradizione, hanno portato in dono alla Beata Vergine il sale dolce di Cervia.