Pellicole da tutto il mondo al cinema Mariani

Tempo di Soundscreen Film Festival, l’appuntamento autunnale dedicato al rapporto tra cinema e musica. Organizzato dall’associazione Ravenna Cinema in collaborazione con Comune e col contributo di Mic e Regione, il festival si svolgerà da lunedì a domenica prossimi al Cinema Mariani, in via Ponte Marino 19. Dalla Germania arriva Biscuit tin blues del regista australiano – naturalizzato berlinese - Jack Rath, un road movie sino alle rive del Reno; il regista e fumettista svizzero Andreas Marschall dirige Black. White. Red, una storia di bugie, lussuria e perdita; da oltreoceano viene l’attuale e ossessivo Decibel dell’americano Zac Locke; la coppia finlandese Markku Hakala e Mari Käki presentano la loro opera prima, lo sperimentale e poetico GIant’s kettle; la spagnola Paloma Zapata racconta nel documentario La singla la straordinaria vita di Antonia Singla che nonostante la sordità riuscì a trasformarsi in un fenomeno del flamenco; Lady of the city di Maryam Bahrololumi è la drammatica storia di una madre turca in permesso d’uscita dopo 11 anni di carcere; dalla lontana Australia Reign on me di Simon Patrick Berman, sulla fragilità di due fratelli artisti. Infine una produzione italiana con il documentario Una vita all’assalto di Paolo Fazzini e Francesco Principini: l’inarrestabile voglia di fare musica e di cambiare il mondo del gruppo che ha registrato il primo album rap in italiano, gli Assalti Frontali (ospiti in sala il regista Paolo Fazzini e il membro del gruppo Militant A). A lato della competizione per lungometraggi c’è il Concorso Internazionale per Cortometraggi, con opere da 21 paesi. Gli Eventi Satellite prevedono quattro live: la band alt-rock bolognese degli Earthset sonorizza il film d’animazione di Lotte Reiniger Achmed, il principe fantastico (1926); il compositore e chitarrista Paolo Spaccamonti e il trombettista Ramon Moro musicano dal vivo La bambola di carne (Die Puppe, 1919) di Ernst Lubitsch; il progetto emiliano La Sindrome dell’aceto accompagna il mediometraggio drammatico di Dimitri Kirsanoff Ménilmontant; il grande Massimo Zamboni porta al pubblico di Ravenna una speciale versione del documentario Arrivederci Berlinguer! (2024) di Michele Mellara e Alessandro Rossi (tutte le sonorizzazioni sono in collaborazione con Bronson Produzioni). Tra gli eventi paralleli troviamo Soudscreen.Er, lo spazio riservato al cinema girato o prodotto nella Regione. Quest’anno la sezione presenta tre documentari: Kissing Gorbaciov di Andrea Paco Mariani e Luigi D’Alife parla dei Cccp e di un viaggio incredibile di 8 giorni tra Mosca e Leningrado; Arrivederci berlinguer! di Michele Mellara e Alessandro Rossi è un film d’epoca (e un cineconcerto con le musiche di Massimo Zamboni), attualizzato per raccontare la statura politica e sociale di Enrico Berlinguer; Booliron di Francesco Figliola è una sorta di bibbia audiovisiva sulla cultura Hip-Hop italiana nata sulla Riviera Romagnola. (In sala, a presentare i film saranno presenti gli autori: i registi Andrea Paco Mariani e Luigi D’Alife, il filmaker Francesco Figliola). In collaborazione con NOAM Film Festival di Faenza ci sarà poi il film indipendente americano Memphis di Tim Sutton, mentre in gemellaggio con il Messina Film Festival propone Partitura audiovisiva per un paesaggio di macerie, la registrazione della performance del 1998 di Franco Battiato. Due gli omaggi: lunedì il sipario del festival si alza su 8 ½ (1963) di Federico Fellini, per celebrare il centenario della nascita dell’immenso Marcello Mastroianni; mercoledì 25 il doc Cobain: montage of heck di Brett Morgen per ricordare I 30 anni dalla scomparsa della stella della musica Kurt Cobain. Eventi e le proiezioni gratuite. Info: www.soundscreen.org