Pelloni se ne va. Al suo posto Rossi

Cambio alla Casa di comunità di Cervia. L’Ausl fa sapere che Gabriele Pelloni, medico di medicina generale, cesserà il proprio incarico "avendo scelto un’altra attività professionale" e i suoi assistiti verranno assegnati alla dottoressa Sofia Rossi, che attualmente fa ambulatorio sia alla Casa di comunità in via Ospedale 17 che a Pisignano in via Fontana 10. Per questo motivo da lunedì Rossi cesserà il proprio incarico a Fusignano e sarà a disposizione dei pazienti unicamente alla Casa di comunità.