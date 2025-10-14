"Pensavo stessero litigando". La madre ha salvato il marito dalle coltellate del figlio

"Pensavo che mamma e papà stessero litigando". È questa la frase con cui il quattordicenne di Ravenna ha spiegato, davanti al giudice per le indagini preliminari, la drammatica notte in cui ha aggredito i genitori con due coltelli da cucina. Una vicenda che all’inizio era apparsa inspiegabile, ma che ora trova una ricostruzione più precisa, pur restando delicata sul piano psicologico dato che sul cellulare del giovane sono stati trovati elementi che prefigurano la premeditazione del gesto.

Secondo quanto emerso dall’interrogatorio di garanzia, il ragazzo, che frequenta un istituto superiore cittadino e vive con la famiglia nella prima periferia, avrebbe agito nel cuore della notte dopo essersi convinto che i genitori stessero litigando violentemente. In realtà, in quel momento i due stavano dormendo. Convinto di dover intervenire, il giovane avrebbe impugnato due coltelli e si sarebbe scagliato contro il padre. Nel tentativo di colpirlo il padre il giovane ha inferto alcuni fendenti: il padre ha riportato una lieve ferita al collo che non ha richiesto il ricovero in ospedale. La madre, svegliata dal trambusto, è riuscita a frapporsi per tempo e a fermare il figlio, subendo tagli alle mani nel tentativo di disarmarlo; anche la donna è già stata dimessa dopo le medicazioni. Secondo quanto emerge dagli atti, l’intervento della madre è stato determinante per impedire che la situazione degenerasse ulteriormente.

Una volta bloccato, il ragazzo ha mostrato segni di profondo turbamento e ha chiesto scusa ai genitori, abbracciandosi con loro in Questura. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia davanti al Gip Chiara Alberti il minore ha spiegato di aver avuto una percezione alterata della realtà nella quale aveva interpretato come un litigio ciò che in realtà non stava avvenendo. La convalida dell’arresto è stata disposta e la custodia cautelare è stata richiesta dal pubblico ministero Filippo Santangelo; al momento il quattordicenne si trova nell’istituto penale minorile del Pratello a Bologna. Oltre al sequestro dei due coltelli e del cellulare del ragazzo, gli accertamenti mirano a chiarire la natura e la durata della percezione allucinatoria riferita dal minore e a stabilire se vi siano stati segnali prodromici trascurati. L’eventualità di una perizia psichiatrica è sul tavolo degli inquirenti e del Gip, che potrebbero valutare il trasferimento del ragazzo in una struttura specializzata per il recupero psicologico. Per il momento il giovane non può lasciare il carcere minorile, in quanto in attesa di un percorso da definire secondo i magistrati minorili sussiste ancora il rischio di reiterazione del reato.

L’avvocata Antonietta Germani, nominata d’ufficio per la difesa del ragazzo, ha seguito l’interrogatorio e segnala lo stato di forte provazione del minore; l’avvocato Pietro Chianese tutela i genitori come persone offese; procura minorile e i legali condividono l’intenzione di favorire un percorso di recupero e di incaricare una consulenza psichiatrica. Il quadro familiare descritto agli inquirenti appare fino a oggi ordinario: genitori che lavorano, una residenza nella prima periferia cittadina e l’assenza di denunce, referti medici o interventi di forze dell’ordine pregressi legati a conflitti familiari.

Lorenzo Priviato