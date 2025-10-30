Pensioni, resta la disparità. L’assegno degli uomini più alto di quello delle donne

Una città sempre più anziana, con sempre più pensionati e con la cassa integrazione in forte crescita (53%). Vista da Ravenna, e analizzata attraverso il Rendiconto sociale provinciale 2024 della sede Inps di Ravenna, la situazione demografica della città è piuttosto desolante se si pensa che nel 1960 i giovani under 15 erano il triplo degli ultra65enni e oggi la situazione è esattamente opposta: gli over 65 sono più del doppio degli under 15. Con evidenti problemi per il mercato del lavoro in primis e, subito dopo, per la tenuta dei conti della previdenza. I dati emersi ieri durante la presentazione del Rapporto Inps di Ravenna presso la biblioteca Classense sono significativi e partono dal fatto che, come ha ribadito Graziano Casamenti, presidente del Comitato provinciale Inps di Ravenna, "l’inverno demografico a Ravenna è sempre più rigido".

Del resto i numeri non lasciano scampo: la popolazione in provincia, più o meno stabile, è pari a 387.229 abitanti, per il 51% donne e per oltre 10mila unità over 65. In drastico calo le nascite: basti pensare che nel 2013 erano a quota 3.148 e nel 2024 si sono abbassate a 2.282 unità, in calo costante anno su anno, con un saldo naturale (differenza tra i decessi e le nascite) pari a 2.424 unità visto che i decessi sono stati 4.706; dato solo in parte compensato dal saldo migratorio positivo (+1.304 unità). La speranza di vita si è molto allungata visto che l’età media è di 82,2 anni per i maschi e di 85,7 anni per le femmine, dati entrambi superiori alla media regionali e a quella nazionale.

Una provincia sempre più piena di anziani fa anche il pieno di pensionati. In totale le persone in quiescenza sono 111.751 di cui 53.088 maschi e 58.663 femmine; in questo contesto i titolari di assegno sociale sono 2.683 e 14.261 sono i titolari di assegno di accompagnamento. Nel corso del solo 2024 in provincia di Ravenna sono state liquidate 6.472 pensioni.

L’importo medio mensile della pensione per lavoro dipendente privato (1.086,6 euro per le donne, 2.095,7 euro per gli uomini) è la cartina di tornasole del gap retributivo che persiste nel mondo del lavoro, anche di quello pubblico visto che, seppure attenuata, (1.927,1 contro 2.573,5) la differenza di genere è sensibile. Un gap che tende a ridursi per le pensioni liquidate nel 2024. Passando al tema dei controlli, come ha ribadito Stefano Speranzoni, direttore provinciale Inps di Ravenna, il numero delle ispezioni effettuate è sceso dalle 84 del 2023 alle 62 del 2024 con 57 aziende trovate in situazione di irregolarità. L’alta percentuale di successo deriva dal fatto che si vanno a controllare situazioni che già dai controlli automatici risultavano ad alto rischio. Aumentano i tempi medi per le visite di invalidità civile (da 138 a 167 giorni) mentre i tempi della gestione amministrativa sono scesi a 14 giorni.

Giorgio Costa