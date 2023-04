Peppone e don Camillo al parco naturale

Nell’aprile del 1966 nell’area ristretta del parco naturale di Cervia, in mezzo alla pineta, da una coppia di cammelli nacque un piccolo (qui con la mamma) che fu chiamato don Camillo, mentre pochi mesi prima, a Natale, era nato un puledro chiamato Peppone, due nomi ovviamente in omaggio a Guareschi che a Cervia era di casa. Il parco era stato strutturato per iniziativa dell’Azienda di soggiorno e del Comune e il fine era quello di dotarlo di molti animali così da richiamare visitatori. In quegli anni erano ospitati anche daini, cervi, caprette, lama, pavoni e altri generi di volatili.

A cura di Carlo Raggi