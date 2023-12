’Per Cervia’, nasce una nuova civica

Gianni Grandu, presidente del consiglio comunale di Cervia, già assessore nella precedente giunta che nel 2019 sfidò alle primarie l’attuale sindaco di Cervia Massimo Medri per la candidatura a primo cittadino per il Pd, torna sulla scena politica in vista delle elezioni amministrative 2024. Ieri, sono state ufficializzate due mosse della scacchiera politica cervese. La nascita della lista civica ‘Con Gianni Grandu’ che vedrà l’amministratore capolista nella più ampia coalizione a sostegno di Mattia Missiroli e composta dai partiti ‘Azione’, ‘Italia Viva’ e ‘+ Europa’. Tutte queste formazioni faranno parte della lista civica ’Per Cervia’.

In conferenza stampa erano presenti Gianni Grandu e Fabio Mingozzi in rappresentanza della lista civica ’Con Gianni Grandu’ e i rappresentanti provinciali e locali dei partiti Roberto Fagnani e Rossella Fabbri (Italia Viva), Filippo Govoni e Chiara Francesconi (Azione), Nevio Salimbeni e Alberto Donati (+ Europa). La lista ’Per Cervia’ si costituisce a sostegno di Mattia Missiroli, candidato sindaco del centro sinistra, espressione del Pd. La lista intende proporre un progetto di città innovativo, con un programma orientato alla valorizzazione territoriale sia economica che sociale, allo sviluppo economico e del lavoro, alla sostenibilità e alla tutela ambientale. I rappresentanti delle diverse entità civico/politiche identificano in Gianni Grandu il capolista della coalizione e nelle figure di Rossella Fabbri, Chiara Francesconi, Alberto Donati i referenti cervesi nella lista per i partiti. La lista intende esprimere una coalizione stabile che, con continuità temporale, lavorerà congiuntamente per progettare e realizzare un’idea di città del "Benvivere" condivisa con gli alleati del centro sinistra.

Ora manca all’appello la posizione del Partito Repubblicano e l’ufficializzazione del nome del candidato (o dei candidati) del centrodestra. Pare però che entro le prime due settimane di gennaio si muoveranno altri scacchi e, dopo, il quadro comincerà ad essere più chiaro. Partirà poi una campagna elettorale che si preannuncia già complessa, difficile e lunga. Un altro grande sostegno, quindi, per Mattia Missiroli che ora vede allargare il bacino dei possibili elettori per la sua candidatura a primo cittadino.

Ilaria Bedeschi