Per combattere la violenza 2,5 milioni

Per combattere la violenza contro le donne arrivano all’Emilia-Romagna oltre 2,5 milioni per rafforzare la rete delle case rifugio e dei centri antiviolenza, punto di riferimento essenziale per le donne vittime di violenza che hanno bisogno di aiuto, accoglienza e protezione. Gli importi destinati alla Romagna sono: a Cesena 30.662 euro per centri antiviolenza, a Forlì 41.864 per centri antiviolenza e 67.519 euro per case rifugio, a Ravenna 67.740 euro per centri antiviolenza e 104.286 euro per case rifugio, a Rimini 44.880 euro per centri antiviolenza e 118.116 per case rifugio. Alla Regione quest’anno sono arrivati quasi 600mila euro in più rispetto allo scorso anno dal Fondo nazionale per i diritti e le pari opportunità. La quota di risorse nazionali, complessivamente 30 milioni, assegnata alla Regione, andrà a finanziare la rete di assistenza presente da Piacenza a Rimini, dove ci sono 23 centri antiviolenza e 55 case rifugio. Nel 2022 all’Emilia-Romagna erano stati destinati 1 milione e 937mila euro, su un totale di 20. I fondi a disposizione del territorio regionale, esattamente 2.533.617 euro, sono così suddivisi: 953mila euro per i centri antiviolenza iscritti all’elenco regionale e 1 milione e 580mila euro per le case rifugio in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

"I Centri antiviolenza e le Case rifugio – commenta l’assessora alle Pari opportunità, Barbara Lori – sono luoghi in cui le donne che hanno subito violenza possono trovare ascolto e sostegno, ma anche ricevere un concreto accompagnamento verso la piena autonomia".