Per don Mesini Dante era senza segreti

Don Giovanni Mesini, il più eccelso cultore di Dante del ‘900, nel portico dei chiostri francescani illustra, in occasione di una cerimonia dell’offerta dell’olio in coincidenza della ricorrenza della morte del poeta (la foto è della fine degli anni Cinquanta), le motivazioni della lapide a ricordo dell’intervento dei frati francescani che nel XVI secolo sottrassero le ossa di Dante dal sepolcro per evitare che i fiorentini, con l’imprimatur di due successivi papi, le trasferissero a Firenze. Don Mesini fu un protagonista della commemorazione per i 600 anni della morte del poeta, nel 1921.

A cura di Carlo Raggi