"Per fortuna c’è qualche esenzione"

"A mio avviso non è giusto che i cittadini debbano pagare i ticket sanitari per l’acquisto dei farmaci essenziali – commenta Gianni Venturi, fioraio da pochi giorni in pensione –. La misura è ancora più fastidiosa se penso agli anziani che magari devono prendere molti farmaci, di natura diversa, ogni mese: questo va a erodere significativamente le pensioni. Molti dicono che alla fine due euro sono poco più di un caffè al bar, però, io credo che non sia giusto in ogni caso. Per fortuna qualche categoria rimane esente, ma anche i cittadini con redditi normali oggi faticano a sbancare il lunario: tutto sta aumentando, ma non gli stipendi. Se la direzione è questa, mi chiedo dove arriveremo…".