Per i giovani di Marescotti un sold out e una replica

È scomparso da pochi giorni, ma la sua presenza si avverte ancora. E quindi assume anche il significato di un omaggio a IVano Marescotti il debutto della compagnia teatrale del Baccano, da lui fondata di recente, che avverrà domenica 16 aprile alle 21 al teatro Socjale di Piangipane con lo spettacolo dal titolo ‘Nudi’. Essendo già tutti prenotati i posti del Socjale per la ‘prima’, è già in programma la replica dello spettacolo la sera successiva, lunedì 17 aprile, sempre alle 21 al Socjale e col patrocinio del Comune di Ravenna.

È possibile fin d’ora acquistare i biglietti per il 17 aprile tramite Satispay al numero 3334040522. (Dopo aver pagato occorre mandare un messaggio allo stesso numero su WhatsApp, specificando il numero di biglietti acquistati con nome e cognome di ogni persona). Si ricorda che i posti prenotati non sono numerati e, pertanto, si consiglia di arrivare a teatro almeno un’ora prima dello spettacolo per scegliere i posti migliori. Dalle 19.30 sarà aperta anche la biglietteria per chi vorrà acquistare al momento il biglietto al costo di 15 euro. Per maggiori informazioni: 328-0126247; 338-6418161.

Lo spettacolo, della durata di circa un’ora e trenta minuti senza intervallo è suddiviso in tre atti unici e vedrà in scena otto attori, tutti ex allievi dell’Accademia teatrale guidata da Ivano Marescotti : Alex Bagnari, Alice Casadio, Giorgia De Bastiani (aiuto regista), Massimiliano Farina, Edoardo Liverani, Chiara Penserini, Alex Pistone, Federico Valentini. Il filo conduttore dello spettacolo sono le relazioni umane e la difficoltà di gestirle con trasparenza e rispetto.