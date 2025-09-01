Per i malati di leucemia. Tra sei mesi sarà operativo il centro per trapianti allogenici

Entro quest’anno la fine del cantiere, all’inizio del prossimo l’inaugurazione. Sarà il 2026 l’anno dei trapianti allogenici all’ospedale di Ravenna: ancora sei mesi, insomma, prima di vedere operativo il nuovo centro che nascerà all’interno del Santa Maria delle Croci, in un’area che ora ospita l’Ematologia, l’ambulatorio di Neurofisiologia e la Medicina trasfusionale. Accoglierà i pazienti con malattie ematologiche, come la leucemia. Il progetto è possibile grazie a una donazione di oltre 3 milioni da parte dell’Ail, l’associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma, a cui si aggiungono 250mila euro dalla Cassa di Ravenna per le attrezzature. Nel nuovo centro verrà effettuato il trapianto di cellule staminali da midollo osseo, un trattamento per il quale al momento i pazienti sono costretti a lasciare la Romagna.

"Il progetto esecutivo è stato approvato l’anno scorso, dopo aver ricevuto l’autorizzazione da parte della Regione – spiega la direttrice sanitaria dell’Ausl Romagna Francesca Bravi –. Il trapianto di cellule staminali allogeniche è una procedura salvavita per i pazienti con malattie ematologiche, come certi tipi di linfomi. La fine dei lavori avverrà entro quest’anno, mentre all’inizio del 2026 avverrà la visita per ottenere l’accreditamento regionale. Nel reparto di ematologia, in un’area ristrutturata, verranno ricavati quattro posti letto a bassa carica microbica in continuità con i posti letto di Ematologia, per proteggere i pazienti immunodepressi. Verrà poi predisposta un’area da 600 metri quadrati per l’attività di day hospital, in un’area nuova attigua ad altri spazi ristrutturati che coincidevano con quelli per la Neurofisiologia. In un’area di nuova ristrutturazione, dove ora c’è la Medicina trasfusionale, ci sarà una nuova area per i donatori".

C’è poi l’aspetto del personale che lavorerà qui, non secondario: "Abbiamo già avviato un lavoro col professor Mario Arpinati, medico del policlinico Sant’Orsola di Bologna nell’unità operativa di Trapianto e terapie cellulari in Ematologia – prosegue Bravi –. Lui ha già conoscenze e competenze. Acquisiremo poi altro personale medico, tenendo conto del fatto che occorre avere esperienza specifica negli ultimi 5 anni, e infermieristico. Faremo anche formazione, perché i pazienti possono avere complicanze specifiche e occorre un investimento in risorse umane che hanno già lavorato nell’ambito dei trapianti".

In tutta la Romagna, come già evidenziato qualche mese fa il presidente di Ail Ravenna Alfonso Zaccaria, già primario di Ematologia nel nostro ospedale, ci sono 30-40 pazienti all’anno costretti a sottoporsi al trapianto di cellule staminali da midollo osseo: "Molti erano costretti ad andare a Milano o Ancona e sostenere una degenza complicata lontano da casa di un mese oltre al day hospital, un disagio enorme anche per i parenti che li assistono e sono costretti a un trasferimento lungo".

Sara Servadei