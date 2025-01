Per i suoi 50 anni si regala la maratona di Dubai

Anche Ravenna è stata protagonista della Maratona del Dubai. A rappresentare la città, ha corso Daniela Jurcuta, rumena di origini ma residente a Ravenna da oltre vent’anni, che in carriera aveva già affrontato altre sfide prestigiose, come la maratona di New York nel 2022, per due volte la 100 km del Passatore e la maratona di Atene lo scorso novembre.

La Dubai Marathon è una delle competizioni podistiche più prestigiose al mondo e attira atleti professionisti e amatori da ogni angolo del pianeta. Jurcuta, avvalendosi dell’organizzazione di Ovunque Running, partner ufficiale per l’Italia, ha voluto festeggiare i suoi cinquat’anni affrontando i 42,195 chilometri del percorso, immersa in uno scenario unico, tra il deserto e gli imponenti grattacieli della metropoli. Daniela ha chiuso col tempo di 4 ore 38 minuti e 49 secondi, piazzandosi al 218esimo posto.

"È stata un’esperienza straordinaria e indimenticabile - spiega Daniela -. La Maratona di Dubai è unica nel suo genere: il clima, la cultura e l’atmosfera rendono questa gara un’avventura speciale. Non è stata solo una sfida fisica, ma anche mentale, un modo per superare i miei limiti. Non importa quale sia il tuo livello di partenza, ciò che conta è la costanza. La corsa è una metafora della vita: ci sono momenti difficili, ma il traguardo è sempre alla fine".