Per il fratino è tempo di nidificare: "Occhio alla pulizia delle spiagge"

I fratini sono tornati e stanno per nidificare: attenzione dunque alle pulizie delle spiagge. La rete di volontari ’Salviamo il fratino della costa ravennate e cervese’ è nuovamente attiva per la tutela dell’avifauna a rischio estinzione nidificante sulle spiagge della provincia. Dopo cinque anni di attività ininterrotta, dicono, "il bilancio è molto positivo sia per le decine di pulcini involati, sia per quanto riguarda la collaborazione con i gestori degli stabilimenti, dimostratisi tutti molto comprensivi, sensibili ed accoglienti". Nel 2023 ben cinque, tra cittadini, stabilimenti ed aziende, sono stati premiati dalla Rete come “Amici del Fratino”.

I volontari cercano di coordinarsi il più possibile con le istituzioni, con le ditte di pulizia spiaggia e di spianamento della duna invernale, e coi gestori delle concessioni balneari, in modo che le varie attività possano svolgersi senza disagi e nella massima sicurezza per tutti, dal momento che la tutela delle specie a rischio estinzione è un obbligo di legge sia per i Comuni che per i cittadini, e la distruzione di nidi un reato. Pochi accorgimenti ed un pizzico di attenzione consentono "che l’arenile sia accogliente ed “inclusivo” senza disagi per nessuno, né verso chi ci lavora e ne fruisce, né verso chi lo abitava molto prima del nostro arrivo, e che ora rischia di scomparire per sempre. Il 2024, ad esempio, è stato un anno da dimenticare per la specie “fratino”, per quanto riguarda le spiagge della nostra regione monitorate dai volontari della Rete, ma anche per altre zone d’Italia".

Ad oggi "è già stata segnalata presenza di coppie (pochissime!), che in questi giorni sono in procinto di deporre, come già successo il 16 marzo a Rimini con il primo nido della stagione. "Le campagne di pulizia volontaria rappresentano un’azione lodevolissima, ma che rischia di produrre danni. Siamo quindi a domandare a tutte le associazioni che volessero organizzare iniziative del genere, di astenersi e di rimandare al periodo opportuno (da fine luglio in avanti)". Info: fratinoravenna@gmail.com, al numero di telefono 3349470326 (anche WhatsApp), oppure con un messaggio alla pagina fb “Salviamo il fratino della costa ravennate”.