Per il Ravenna inizia un tour de force. Sei sfide in appena tre settimane

Comincia, domenica a Sasso Marconi, un mese di febbraio particolarmente intenso per il Ravenna. Non tanto per la rosa giallorossa, ampia e ricca di alternative che potrebbero giocare anche titolari, quanto per i tifosi, chiamati in causa sei volte in ventiquattro giorni. L’undici di mister Marchionni dovrà infatti affrontare quattro turni di campionato e due di Coppa Italia. Proprio la Coppa diventa l’obiettivo più prossimo da perseguire.

Si comincia tuttavia domenica prossima a Sasso Marconi per la quinta di ritorno, contro l’ultima squadra che è stata capace di sconfiggere i giallorossi (2-1 al Benelli) il 6 ottobre scorso.

Domenica 9 febbraio sarà la volta di Ravenna-Imolese, derby che evoca sempre qualcosa di positivo, nel ricordo della sfida del 2017 capace di dare il via a una clamorosa rimonta fino alla promozione in serie C.

Mercoledì 12 i cancelli del Benelli si apriranno per la semifinale di andata della Coppa Italia. L’avversario sarà la Lavagnese, attualmente all’ottavo posto nel girone A, a -5 dalla zona playoff.

Domenica 16 l’undici di mister Marchionni giocherà in trasferta a Piacenza, mentre la domenica successiva ospiterà (forse) l’United Riccione.

L’incognita è reale, dal momento che, della Perla, non giungono notizie ‘esaltanti’ sullo stato dell’arte del club del presidente Tranquilli, reduce oggi da cinque sconfitte di fila, con 19 gol subiti e uno solo all’attivo.

Il tour de force del mese di febbraio si concluderà mercoledì 26, a Lavagna, in provincia di Genova, nell’angusto ma rinnovato stadio ‘Riboli’ (fondo in sintetico, 1.200 posti a sedere di cui 200 nel settore ospiti), per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Nell’altra semifinale, per la cronaca, si affronteranno i capitolini del Guidonia e i pugliesi del Martina.

La finale, in gara unica da disputarsi in campo neutro, è in calendario per mercoledì 12 marzo, nella settimana di sosta per il torneo di Viaraggio.

Nel frattempo, dall’infermeria giungono notizie confortanti sul conto di Amoabeng, rimasto vittima di un infortunio la scorsa settimana.

Le indagini strumentali hanno escluso problemi seri. La diagnosi per il difensore ghanese parla di una piccola lesione muscolare al flessore.

Il giocatore, che non sarà disponibile per Sasso Marconi, lavorerà a parte per qualche giorno.

La speranza è quella di tornare in rosa per la gara interna contro l’Imolese.

Mister Marchionni avrà indisponibile anche lo squalificato Lordkipanidze, che sconterà il secondo dei tre turni comminati dal giudice sportivo per l’espulsione rimediata contro il Tuttocuoio.