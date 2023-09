Per la biblioteca 30mila euro

La biblioteca Luigi Varoli di Cotignola si è classificata tra i primi posti al bando nazionale ’Lettura per tutti 2022’, ottenendo un finanziamento di oltre 30mila euro con il progetto ’Cotignola fantastiCAA: tra storia e storie’. Il bando, promosso dal Centro per il libro e la lettura, è rivolto alla promozione della lettura per persone con bisogni comunicativi speciali, con disabilità fisiche o sensoriali. Il progetto cotignolese nasce per venire incontro alle necessità delle famiglie e delle scuole locali, con l’intenzione di rendere Cotignola sempre più accessibile ai suoi cittadini e visitatori.

Tra i primi obiettivi ci sarà il miglioramento dell’accessibilità esterna e interna dei servizi bibliotecari attraverso postazione con strumenti facilitati e app compensative, nonché l’ampliamento del patrimonio di libri in formati diversi. Sono poi previsti laboratori manuali e ludici, letture, mostre, visite guidate.