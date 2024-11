"Per la Buona Politica col Pd", polemica

Il rientro attivo dell’associazione Per la Buona Politica nella vita amministrativa della città era già stato annunciato il mese scorso quando la presidente, Grazia Massarenti, aveva precisato di aver accolto la proposta di collaborazione lanciata dalla sindaca, Elena Zannoni. L’associazione aveva dichiarato la disponibilità "di alcuni propri associati ad assumere ruoli in seno alle nuove consulte di decentramento" con l’intento "di fare delle consulte luoghi collegiali di partecipazione democratica, di dibattito e confronto costruttivo di matrice civica, rendendole libere da contrapposizioni ideologiche e di schieramento". Il risultato dell’accordo si è evidenziato un paio di giorni fa, durante la riunione di insediamento della consulta di Lugo Sud dove Massarenti ha ottenuto l’incarico di presidente. "Sarà mia cura spendermi al massimo delle mie capacità per svolgere questo ruolo nel bene della circoscrizione e dei suoi abitanti – scrive in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook –. I consiglieri di consulta sono cittadini volontari che prestano gratuitamente la propria opera a servizio della circoscrizione e non dei movimenti politici che li hanno designati, con l’intento di segnalare problemi, istanze e bisogni, nonché di avanzare soluzioni e osservazioni utili all’ente pubblico nell’interesse della collettività".

Precisazioni che non hanno evitato di produrre commenti, soprattutto da parte di alcuni associati ai quali proprio non va giù la nuova collaborazione fra Buona Politica e Pd. Annunciando la loro uscita sempre sui canali social, questi ultimi si definiscono "delusi di fronte a un trasformismo politico che – rincarano – si giustifica solo con la volontà di essere protagonisti a ogni costo. Chi ha creduto nella Buona Politica, quella sorta ben 11 anni fa con lo scopo di essere alternativa, a Lugo, alle amministrazioni prima Pci, poi Pds, Ds e oggi Pd, sappia che quella associazione oggi ha cambiato pelle. Che la Buona Politica stesse col Pd l’avevamo ipotizzato in tempi non sospetti, prima delle elezioni comunali, quando era ancora in vita il Terzo polo, la coalizione creata da Silvano Verlicchi e formata dalla Buona Politica, da Lugo Civica, da Italia Viva ed Azione. Fioccarono sdegnose smentite, ma alla domanda chiave, da noi posta al Terzo polo, di dire agli elettori lughesi dove si sarebbero schierati in caso di ballottaggio, ovvero se a destra o a sinistra, non fu mai data risposta. Oggi tutto è chiaro. Ci si può credere o meno, ma sta di fatto che Grazia Massarenti eletta presidente della consulta con i voti del Pd, gruppo di cui lei stessa in quanto consigliere fa parte, evidenzia una chiara scelta di campo, da parte della associazione Per la Buona Politica".

Monia Savioli