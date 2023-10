’Per la Buona politica’: "Territorio, ecco i suggerimenti dei cittadini per la messa in sicurezza" Associazione e gruppo consiliare propongono interventi per la messa in sicurezza del territorio di Ravenna, come reintroduzione dei vigilanti degli argini, riprogettazione del sistema scolante, sburocratizzazione delle normative e perfezionamento del sistema di protezione civile. Appello a Governo, enti pubblici e comunità per un piano unitario di ricostruzione.