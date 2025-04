Per la Liberazione omaggio ai caduti e concerti

Si celebra venerdì la Liberazione. Alle 9.30 sono in programma manifestazioni celebrative nel territorio con deposizione di corone ai cippi dei Caduti a Castiglione, Pisignano, Cannuzzo, Montaletto, Villa Inferno, Pinarella, Tagliata. Alle ore 11 si terrà una manifestazione celebrativa con deposizione di corone ai cippi dei Caduti a Savio. Sul palco che verrà allestito in Piazzale Maffei sotto alla Torre San Michele si alterneranno una serie di gruppi musicali, dagli Afreak a Radio Rage ai Green Flamingo. In apertura ci saranno interventi e testimonianze sulla Liberazione dal nazifascismo. Chiuderà l’evento il dj set con Enrica P. Alle 10.30 momento musicale commemorativo in Piazzale Foschi a Castiglione di Cervia.