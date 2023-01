Per la neve bloccati i treni sulla linea Adriatica

Già qualche giorno dopo le nevicate del 5 e 7 gennaio 1967 ricomparve il sole che di per sé diede una buona mano agli spalatori del servizio strade, del servizio rifiuti e quelli assunti al momento (bastava presentarsi alla chiamata). La foto mostra la situazione molto fluida all’incrocio fra via Fiume Montone Abbandonato e la circonvallazione al Molino. Per l’eccezionale altezza della neve registrata in quei giorni a Rimini, un metro, sulla linea ferroviaria fra Rimini e Ravenna i treni (circolavano solo le automotrici) ebbero ritardi anche di tre ore mentre venne sospeso il traffico merci.

A cura di Carlo Raggi