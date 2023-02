Per la Pinacoteca 200mila euro "Miglioreremo la comunicazione"

Il Comune di Faenza si è recentemente aggiudicato un finanziamento da 200mila euro per la valorizzazione della Pinacoteca, destinati ad azioni di valorizzazione e promozione dell’istituto museale della città. Il fondo assegnato arriva attraverso un bando indetto del Ministero dell’Interno e riservato ai borghi e alle piccole e medie città d’arte che avevano registrato un pesante calo dei flussi turistici a causa dell’emergenza sanitaria. Potevano partecipare quindi ‘comuni turistici’ con meno di 60mila abitanti e soprattutto che avevano aver subito, nel 2020, una riduzione di almeno 50mila presenze rispetto all’anno precedente. Faenza ha potuto partecipare perché nel 2020 aveva registrato una flessione di oltre 70mila presenze turistiche, il 46% in meno rispetto ai dati dell’anno prima.

Nella Regione otto i comuni che avevano partecipato e tre quelli che hanno ottenuto l’ok da parte del Ministero degli Interni; oltre a Faenza il bando è stato vinto anche dalle città di Cesenatico e Comacchio. L’obiettivo è riuscire a risollevare le piccole città d’arte dal crollo avuto dell’attività in presenza, risollevando l’attrattività verso il patrimonio culturale e artistico dei poli culturali delle città attraverso il potenziamento di una serie di aspetti: comunicazione, nuovi servizi e aumento dell’accessibilità. Risorse dunque non destinate a interventi sulle collezioni, ma per mettere in atto azioni per aumentare la fruizione dell’istituto culturale.

"Per quel che ci riguarda, al centro di questo bando– ha sottolineato la dirigente della cultura del Comune Benedetta Diamanti nel corso di una conferenza stampa – abbiamo deciso di candidare la Pinacoteca, museo appena ristrutturato e che quindi aveva bisogno di un apporto particolare per poter svolgere appieno il suo ruolo all’interno dell’offerta turistica e artistica della città".

Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale il finanziamento dovrà essere impiegato per comunicare al meglio le collezioni: la Pinacoteca deve aprirsi alla comunità con azioni di divulgazione, come ad esempio il nuovo sito internet, brochure, materiale informativo ma anche per attivare nuovi laboratori didattici per le scolaresche. "Aver ricevuto il finanziamento – ha invece detto il sindaco – è un riconoscimento al nostro istituto culturale, che proprio recentemente ha fatto investimenti sia per un nuovo riassetto delle collezioni che attraverso collaborazione di alti profili per poterla far rientrare tra le pinacoteche importanti della regione. Il finanziamento arriva al momento giusto per fare sistema all’interno delle offerte culturali della città". Le azioni che verranno messe in campo dovranno essere portate a termine entro dicembre 2024.