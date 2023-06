Per le donne è arrivato il momento di cambiare le regole

ScrittuRa festival arriva oggi a Fusignano al parco Piancastelli alle 21 Federica Fabrizio e Lea Melandri si confronteranno sul tema ’Donne che cambiano le regole’ partendo dai temi sollevati dalla Fabrizio nel libro “Femminucce” (Rizzoli). L’autrice sarà in dialogo con Ilaria Mohamud Giama. Non fare la femminuccia.Quante volte abbiamo sentito dire questa frase? Non solo nella quotidianità, ma anche in film, serie tv, fumetti, canzoni... insomma, ovunque. Non fare la femminuccia, parafrasato: non fare il debole, non essere timido, tira fuori il coraggio, fai l’uomo. Invito sempre declinato al maschile, perché è solo ai maschi che viene rivolto. O meglio, imposto. E chi femminuccia già lo è? Be’, di certo non ha molte possibilità di rivalsa su uno stereotipo così consolidato.

Come scrive Federica Fabrizio nell’introduzione, "la convinzione che la debolezza sia associata alle donne si regge sulla nostra sistematica esclusione dai libri di storia, dalla politica, dalle classifiche musicali, dalla ricerca". Attraverso questo libro le femminucce smettono di rappresentare lo standard sociale di debolezza assoluta: da oggi lottano, si impadroniscono di tutti gli spazi, urlano, cantano, resistono, ballano. C’è un filo sottile che unisce Berta Cáceres, attivista per i diritti delle popolazioni autoctone dell’Honduras brutalmente assassinata nel 2016, e Luisa Spagnoli, illuminata imprenditrice del primo Novecento.Lea Melandri è una giornalista, attivista e saggista. Ha diretto dal 1971 al 1978 la rivista L’erba voglio e dal 1987 al 1997 la rivista Lapis. Percorsi della riflessione femminile. Fabrizio è una nota attivista e influencer classe 1996. Nella pratica si dedica allo sviluppo di tecnologie per favorire le persone disabili.