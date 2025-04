‘Per l’Europa e per la pace’ con ‘Idee per la sinistra’

Sottoposto alle tensioni dei conflitti in Ucraina e a Gaza e dalle guerre commerciali fra grandi potenze, l’ordine internazionale mostra segni di crisi. Di questo si parlerà oggi alle 17.39, nella sala di Casa Melandri in via Ponte Marino 2 a Ravenna, all’incontro ‘Per l’Europa e per la pace - Per un nuovo ordine internazionale’.

Alice Casadei e Giulia Nuti, dell’associazione Idee per la sinistra, dialogheranno con l’onorevole Marco Tarquinio, sull’esigenza di un nuovo ordine internazionale multipolare, che contribuisca a creare una sicurezza collettiva fondata sulla diplomazia e il dialogo, e sul ruolo che l’Europa deve avere nella costruzione della pace. Interverrà, in collegamento da Bruxelles, Pier Virgilio Dastoli, presidente del Consiglio Italiano del Movimento Europeo.