Per l’officina di Cab Terra da meccanico di mezzi agricoli

Un meccanico mezzi agricoli (scadenza offerta domani). L’officina meccanica di C.A.B. TER.RA. Società Cooperativa Agricola, presso la sua sede di Camerlona, in provincia di Ravenna, è alla ricerca di una figura professionale – ovviamente a norma di legge l’offerta è rivolta ad ambo i sessi – che si occupi di riparare prevalentemente trattori e mezzi agricoli e che sia in grado di usare la saldatrice. L’officina ravennate richiede una certa disponibilità a trasferte all’interno del comune di Ravenna, alcune competenze digitali di base, il possesso della patente di guida di tipo B e l’essere automuniti. Non vengono presi in considerazione curriculum di candidati che utilizzino mezzi pubblici. Viene considerato titolo preferenziale un’esperienza pregressa e un diploma di scuola media superiore professionale o tecnico. Contratto a tempo determinato. Orario 7,30-12 e dalle ore 13 alle 16,30.