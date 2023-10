"Per l’uguaglianza ma anche per tramandare la storia"

Alessandro Ricci e la compagna Elena Bianchi – dipendente di Romagna Teatri lui, ristoratrice lei – sono fra coloro che hanno scelto di dare al figlio Giulio entrambi i loro cognomi: "Allora era il 2018 – spiega Alessandro Ricci –. Il doppio cognome non era automatico, se ne doveva fare richiesta, ma esisteva già questa possibilità. Per quanto ci riguarda abbiamo pensato fosse un modo per rendere tangibile l’uguaglianza fra loro del padre e della madre, e dunque dell’uomo e della donna. Poi sarà Giulio, se vorrà, a scegliere quale dei suoi cognomi dare ai suoi eventuali figli. Ritengo giusto che la linea familiare della donna non vada ad estinguersi: i nostri cognomi fanno parte della nostra storia, della nostra identità. Inoltre io e la mia compagna abbiamo entrambi cognomi molto comuni: nostro figlio invece avrà molto probabilmente un nome che apparterrà solo a lui".

Il doppio cognome viene apprezzato in particolare da chi vuole portare avanti una certa tradizione familiare. Prima che la legge entrasse in vigore diverse persone già portavano anche il cognome della madre: è il caso dell’ex- presidente del Rotary lughese Alessandro Svegli Compagnoni, legatissimo a quel secondo cognome che gli ricorda il suo antenato Giuseppe Compagnoni, costituzionalista nell’Italia napoleonica e ideatore del tricolore poi diventato la bandiera d’Italia.

"La mia famiglia ottenne questa possibilità grazie all’interessamento della Prefettura – racconta –: il desiderio era appunto quello di fare sì che il cognome del mio antenato Giuseppe Compagnoni, inventore del tricolore, non andasse ad estinguersi, considerando che mia madre aveva solamente una sorella. Conservare quel cognome significa tenere viva la tradizione della nascita della nostra bandiera, per questo in famiglia vi siamo molto legati. Credo che Compagnoni, fervente democratico, sarebbe stato felice di vedere questa possibilità diventare alla portata di tutti e tutte".

Il doppio cognome può essere scelto anche per altre ragioni: "pensiamo ad esempio a chi si chiama Liverani, o Cavina – fa notare Alessandro Ricci – i cognomi romagnoli per definizione. Assegnarlo a un bambino significa che dovunque la vita lo porterà lui avrà sempre con sé le sue origini; chiunque lo incontrerà riconoscerà in lui un frammento della Romagna".

f.d.