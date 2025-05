Per lui Ravenna è contendibile

A 55 anni Nicola Grandi può essere considerato uno dei veterani di Palazzo Merlato: sia che diventi sindaco sia che rimanga all’opposizione, è pressoché certo di sedere nuovamente in consiglio comunale, del quale fece già parte sotto le insegne di Viva Ravenna e, in passato, di Lista per Ravenna.

Grandi è sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Viva Ravenna che sul suo nome hanno trovato l’accordo. Di professione assicuratore, sposato, un figlio, ora iscritto a Fdi, Grandi è da sempre tra coloro convinti che Ravenna sia ‘conquistabile’, nonostante gli sfavori del pronostico.