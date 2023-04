Per noi anziani il parco marittimo non è una bella notizia

di Ivano Tampieri

Sono un anziano, uno di coloro che a parole la nostra amministrazione di sinistra, afferma di volere tutelare, favorendone l’inserimento in attività volte a evitare isolamento e solitudine.

Fin da quando ero bambino (ahimè tanti anni fa), ho vissuto il nostro mare, la costa di Punta Marina, come uno dei centri della mia vita sociale. La gita domenicale con la famiglia, i giochi sulla sabbia, gli amichetti, la partita a pallone sulla sabbia, le prime cotte, i primi amori. E poi la vita da adulto mi portava a trovare nel tempo libero in riva al mare un ristoro dalle preoccupazioni del lavoro, dalle inevitabili ansie della vita sociale e familiare. E poi ho visto giocare i nipoti in riva al mare.

E poi, dopo il pensionamento, la spiaggia è rimasto uno dei pochi luoghi dove passare qualche ora all’aperto e incontrare in libertà gli amici rimasti (alcuni non ci sono più…): quando si è disponibili, ci si chiama al telefono e si va, in spontaneità.

Ora tutto questo, questa consolazione che aggiunge serenità agli ultimi anni della vita, rischia di venire sconvolto per sempre. Non sarà più possibile parcheggiare nel cortile dello stabilimento balneare. Bisognerà mettere l’auto (sì, guido ancora) nel parcheggio scambiatore e di lì ci sono alcune possibilità

1) aspettare il navetto: quando arriva? ci sarà posto? al caldo dicono che gli anziani si disidratano facilmente, correrò qualche rischio di salute? il covid non è ancora scomparso, dicono che come anziano ultrasessantacinquenne sono fragile e ancora a rischio e non dovrei accalcarmi sui mezzi pubblici fra gente ormai senza mascherina.

2) va beh andiamo a piedi o in bicicletta. Al mattino presto è un conto, ma ritornare nelle ore più calde…

Dicono che gli anziani debbono evitare…. In più il mio fisico ormai è quello che è, non sono più quello che da giovane andava fino a Marina di Ravenna in bicicletta.

Non mi resta che chiudermi in casa? Grazie, politici, della vicinanza ai nostri problemi.