Abito in via Fiume 22 a Ravenna, zona Darsena. Quando è iniziata la raccolta semi-porta a porta, il 21112022, erano presenti ancora i cassonetti co le IEB, in particolare quella di fronte al civico 20 di Via Fiume e pochissimi lasciavano i bidoni grigio (indifferenziata) e marrone (umido), fuori dalle abitazioni. Il 21 gennaio i cassonetti sono stati portati via e il semi-porta a porta è iniziato effettivamente. In un mese e mezzo abbiamo constatato come una sola giornata di raccolta settimanale per l’indifferenziata (il mercoledì), è ampiamente insufficiente.

Il risultato, come si vede dalla foto, è che le persone o lasciano i sacchi fuori dai cassonetti co le IEB o li mettono sopra il bidone dell’umido del semi-porta a porta oppure riempiono il cassonetto delle ramaglie, anche fuori.

Ho scritto ad Hera per farlo presente e ho ricevuto la solita risposta preconfezionata, che denota mancanza di rispetto, superficialità e mancanza di confronto con i cittadini fruitori del servizio, ad un prezzo salatissimo come quello della Tari. Serve almeno un giorno in più la settimana per la raccolta indifferenziata.

Giulio Bazzocchi