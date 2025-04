’Per San Giovanni. Evangelista’. Incontro sull’arte con la storica Fiori

Si intitola ’Per San Giovanni Evangelista. Storie di dipinti, viaggi e restauri’ l’incontro di oggi al Museo Nazionale, parte della rassegna ’Passeggiate d’arte al museo’, per approfondire la conoscenza delle opere pittoriche custodite nelle sale. L’appuntamento è alle 17 e a fare da relatrice sarà la storica dell’arte Emanuela Fiori. Domani invece, 25 aprile, il museo sarà aperto ai visitatori dalle 8.30 alle 14.

L’ingresso costa 6 euro, gratis per gli abbonati (abbonamento annuale: 10 euro, in vendita in biglietteria) e per tutte le altre gratuità di legge. Ridotto: 2 euro. Il Museo Nazionale si trova in via San Vitale 17. Per informazioni: 0544 213902 o https://museiravenna.cultura.gov.it/