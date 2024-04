Per Saturno Montanari

È dedicato a Saturo Montanari, poeta romagnolo morto poco più che ventenne in guerra, l’incontro in programma questo pomeriggio alle 17.30 nella sala Muratori della Biblioteca Classense. Nato a Voltana, studiò a Ravenna dove frequentò il liceo classico Dante Alighieri. La sua poesia suscitò l’interesse e la curiosità del poeta americano Ezra Pound che tradusse alcune delle sue liriche. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con il gruppo di poesia dell’associazione Amici della Biblioteca Classense. Tra gli ospiti Mario Giosa, docente del liceo classico Giovan Battista Morgagni di Forlì e lo scrittore e poeta Daniele Serafini, già redattore e traduttore di Mobydick, storica casa editrice indipendente di Faenza.

Parteciperà all’incontro anche l’artista Luisa Gardini, che condividerà una testimonianza personale sul poeta. Saturno Montanari nato nel 1918, trascorse gran parte della sua vita a Voltana prima di trasferirsi con la famiglia a Ravenna. Dopo aver frequentato il liceo, si iscrisse alla facoltà di Giurisprudenza di Bologna nel 1937, ottenendo la laurea Honoris Causa alla Memoria dall’Università nel 1941, anno in cui perse la vita sul fronte greco-albanese. Montanari ha lasciato un’impronta significativa nel panorama letterario con opere come Occhilucenti, editore Testa, Bologna; Voci in tono minore, Officina dei Ferretti, Lugo. Altre due raccolte furono pubblicate postume: Canzoni a l’orecchio, Cappelli, Bologna 1943; Lungo la carraia, Gastaldi, Milano-Roma. 1950. Nel 1993 è uscito il volume Il vento porta lontane parole, a cura di Marco Antonio Bazzocchi, Lugo, Edizioni del bradipo; nel 2023 le edizioni Mimesis hanno dato alle stampe Saturno Montanari, Poesie, testi di Mary de Rachewiltz, Caterina Ricciardi, Mario Giosa, con cinque poesie tradotte da Ezra Pound. Per ulteriori informazioni sull’evento, contattare gli Amici della Biblioteca Classense - info@amicibibliotecaclassense.com.