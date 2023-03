Per tutto marzo torna in città il festival femminista ’Sorelle’

Al via a Faenza e dintorni la quarta edizione del festival femminista Sorelle. Fra gli appuntamenti anche momenti di riflessione sulle figure delle eretiche e delle accusate di stregoneria nell’Europa degli scorsi secoli. Chi ancora è convinto che l’accusa di stregoneria appartenga al passato recente solo di luoghi lontani dovrà ricredersi: l’ultima ‘strega’ europea fu giustiziata in Svizzera nel 1782, quando in Francia e in Italia già si preparavano le rivoluzioni illuministe. Due capitoli della storia che hanno un minimo comune denominatore, le vicende cioè di donne non sottomesse – "alla morale e alle leggi decise per loro, al proprio destino, alla paura stessa", evidenziano le organizzatrici – la cui parabola umana avrebbe poi condotto alle conquiste del femminismo arrivate nel Novecento. Nato nel 2020 da un’intuizione della curatrice Veronica Bassani e della fotografa ligure Valentina Botta, il Sorelle Festival propone un calendario di eventi che per tutto il mese di marzo proporrà spettacoli di danza, approfondimenti storici e filosofici. Primo appuntamento il 4 marzo, alle 18, con l’inaugurazione della mostra fotografica ‘Avia’ alla Rocca di Riolo Terme (che dall’8 marzo si sposterà negli spazi di Aula 21 a Faenza), seguita il 5, alle 18.30, dall’inaugurazione della personale di Rosita D’Agrosa al Fontanone. Lunedì 6 alle 18.30, alla Chiesa di Santa Maria della Misericordia, apre le porte My own dark side of the moon’ – con le fotografie di Veronica Piazza e le sculture di Giuliana Reggi, a cui si lega la performance di danza di Chiara dal Borgo. Ultimi appuntamenti della prima settimana la conferenza di venerdì 10, alle 19, ala chiesetta di Palazzo delle Esposizioni, dal titolo ‘Eretiche di ieri e di oggi: dalla caccia alle streghe al femminicidio’, con l’operatrice di Sos Donna Elisa Ottaviani, la docente universitaria Veronica Quarti e l’autrice Martina Fabbri Nuccitelli, e, il 12 marzo al Fontanone, la colazione ‘Eretiche erotiche’, talk per "riflettere su ciò che la donna può fare all’interno delle dinamiche sessuali e relazionali".

Filippo Donati