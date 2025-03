"Per via Bonifica è stato peggio"

"Per me è stata peggio la chiusura di via Bonifica perché il passaggio di Lido Adriano è stato del tutto assente per mesi. Anche ora, con via Stradone, delle difficoltà ci sono, ma un filo più lievi. Nelle belle giornate, purtroppo, Porto Fuori rimane isolata e viene meno gente, circa il 40% in meno. La causa è senza dubbio la strada. Per esempio, con via Bonifica, la differenza si è vista da un giorno all’altro: non appena è stata riaperta siamo tornati all’incasso di prima. Fortunatamente, io lavoro anche con torte molto elaborate e c’è chi è disposto a trovare un’altra strada pur di averle. Ma, riguardo al gelato, è fondamentale che via Stradone riapra entro primavera".