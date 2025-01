Perché colori così brutti sulle facciate dei palazzi?

Io abito in centro, vicino a via di Roma diversi anni fa, anzi parecchi, ho ristrutturato la mia casa. In quell’occasione il Comune mi ha indicato quali possibili colori avrei potuto scegliere per la facciata, essendo in centro storico. Ho ritenuto la cosa assolutamente giusta perché il centro di una città va preservato anche dal punto di vista dell’armonia cromatica e della sua storia. Nel sito del Comune è scritto che per cambiare i colori in centro storico, mi riferisco alle facciate sempre, bisogna seguire, cito, quanto prescritto nell’Abaco dei colori del centro storico. Detto tutto questo sono rimasto stupito quando ho visto che ci sono facciate in pieno centro storico che sono di colore verde acido, non saprei come altro definirlo, o addirittura nero, per citare quelli davanti alle quali passo più spesso. Si tratta di ristrutturazioni, ma forse chi le ha fatte non sapeva di questa regola?

Lettera firmata

Meglio non aumentare il prezzo del caffè

Non è giusto che i bar aumentino il caffè ancora di più. Ho letto sul Carlino che sono aumentate le materie prime e che bisognerà fare dei ritocchi. Il caffè è probabilmente il prodotto con la maggior percentuale di ricarico sul mercato,posso capire altri prodotti, ma il caffè proprio no. Siamo una delle città più care del Paese, non è un bel biglietto da visita.

Riccardo M.