Perché Confagricoltura non scende in piazza a protestare

Si manifesta per avanzare una richiesta, per chiedere la modifica di atti normativi vigenti. Noi lo abbiamo fatto lo scorso ottobre a Bologna, con un corteo di trattori e iniziative di sensibilizzazione davanti alla stazione quando altri, invece, hanno scelto di tacere. Confagricoltura ha già sottoposto agli organi istituzionali gran parte dei punti al centro della protesta degli agricoltori. Ed è per questo che ora non scendiamo in piazza. Siamo stati tra i primi, o meglio gli unici, ben due anni fa, a contestare la Politica agricola Comunitaria-PAC fino al 2027, sottolineando la necessità, su tutte, di avere una strategia che sappia tutelare la sostenibilità economica e ambientale delle produzioni. Ora alziamo il dito contro l’obbligo imposto dalla nuova programmazione europea di non coltivare il 4% della superficie agricola: significa togliere più di 30 mila ettari di colture in Emilia-Romagna, eliminare terreni attualmente produttivi.

Ci siamo battuti, e ancora lo stiamo facendo, contro la riduzione dell’uso dei fitofarmaci senza avere una alternativa che sia efficace (l’aumento dei patogeni sta rendendo sempre più difficile alcune coltivazioni in primis la frutticoltura). Abbiamo contestato la legge di restaurazione della natura e il nutriscore, offrendo il nostro contributo. Siamo al fianco degli allevatori vessati da norme sempre più restrittive e onerose in tema di impatto ambientale ed emissioni in atmosfera. Da sempre chiediamo di intervenire per migliorare la produttività e la competitività delle nostre imprese, per difendere produzioni e posti di lavoro, per fare crescere la dimensione aziendale dando una spinta all’innovazione all’agricoltura 4.0 e alla ricerca scientifica, fondamentale per contrastare gli effetti del cambiamento climatico e ottenere varietà più resilienti. Come pure poniamo massima attenzione alla problematica dei ristori nel post-alluvione e continuiamo la battaglia sull’esenzione Irpef per i redditi domenicali agrari.La nostra priorità è rafforzare il sistema assicurativo in agricoltura, sollecitando la riforma della normativa sulla gestione dei rischi per arrivare a una maggiore diffusione delle coperture assicurative, alla riduzione dei costi per gli agricoltori e alla semplificazione delle procedure.

Il governo di Berlino ha tolto le agevolazioni sul carburante agricolo). Qui in Italia, invece, stiamo tenendo il punto: è anche grazie a Confagricoltura se permane la defiscalizzazione del gasolio.

