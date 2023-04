Perché così poco pubblico alle partite del Ravenna?

Massimo Gadda è stato il capitano del Ravenna per tre stagioni. Ha

collezionato 91 presenze, una promozione in serie B, e ha portato

la squadra al miglior risultato di sempre del calcio cittadino (8°

posto in B nel ‘97). Poi è stato allenatore. Anche in questo caso,

vincente, conducendo la squadra in C2 nel 2004. Ora è tornato a guidare la formazione giallorossa. Queste le sue parole prima della partita di domenica scorsa: "Ho fatto parte della storia del Ravenna, forse anche la più bella. La Ravenna calcistica non attraversa un grande momento. Non c’è molto seguito attorno alla squadra, però è anche vero che, tanti tifosi storici non hanno mai mollato, nonostante i fallimenti e i momenti difficili". Ad assistere alla partita col Carpi c’erano 944 spettatori paganti. Rispetto ai 5mila di quando giocava, o anche solo rispetto ai 2.500 di quando allenava, sono effettivamente pochi, tenuto conto del campionato di vertice che la squadra sta disputando. Cos’è successo, si chiede il lettore? Al netto dell’operazione salvataggio garantita dall’attuale proprietà, qualcosa si è sfilacciato. Scarsa empatia; difficoltà nell’accettare un passato di vittorie, come i 7 campionati di B dal ’93 al 2008; rapporti deteriorati con gli ultras della curva Mero; tre campionati dilettantistici vinti, ma anche due retrocessioni dalla C; rigidissimi protocolli nel campo della comunicazione. E forse ho dimenticato qualcosa.