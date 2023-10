Perché i Verdi non sfondarono?: "L’errore: troppi politicanti si atteggiarono ad ambientalisti"

Il Tribunale Russel II sull’America Latina, gli incontri con i movimenti di liberazione, dai Sandinisti agli eritrei, agli studenti greci che combattevano il regime dei colonnelli: era l’ambiente culturale e politico in cui si muoveva nei primi anni 70 Paolo Galletti. Era il tempo del dibattito ideologico fra marxismo e cattolicesimo, che aveva trovato terreno fertile nel movimento del 68 e che Galletti risolse scoprendo il movimento Verde tedesco e il suo dogma: l’uomo come specie, al pari di altre, da salvare. A Galletti e al suo gruppo si devono la fondazione del movimento Verde in Romagna, le grandi battaglie contro il nucleare, contro il progetto della centrale a carbone sul Candiano, contro il troppo fosforo che alimentava le mucillagini. Forte del fermento culturale dell’epoca, oggi assente, nel 1990 Galletti entrò in consiglio regionale e sua fu l’idea della legge sulla tutela dei dialetti e sull’agricoltura biologica. Eletto nel ‘94 al Parlamento fu fra gli estensori del programma dell’Ulivo di Prodi e padre della prima legge sulle piste ciclabili che porta il suo nome.

Diversamente dalla Germania, in Italia i Verdi non hanno mai sfondato. Manca una genuina cultura ambientalista?

"Sì, è così. Tutti parlano di ‘green’, ma ognuno prende il pezzo che più gli interessa. Come sta accadendo ora con gli interventi per il cambiamento climatico. Difetta la necessaria visione d’insieme. L’ambientalista convinto considera quella umana una specie da difendere attraverso l’azione politica; da noi invece assistiamo al fenomeno inverso, ovvero i politicanti che si atteggiano ad ambientalisti. Ma non funziona così".

Lei comunque di risultati verdi ne ha ottenuti molti. Quando è scoccata la scintilla?

"Era il 1979, a Milano conobbi Rudolf Bahro, filosofo dissidente della Germania Est, fondatore del movimento Verde. La sua visione del mondo fu per me culturalmente molto importante, mi aiutò anche a risolvere il conflitto intellettuale fra marxismo e cattolicesimo. Grazie a un operaio di una fonderia cotignolese che aveva un fratello in Germania recuperai il programma politico dei Verdi tedeschi e nel 1980 diedi vita, con alcuni amici, alla prima lista alternativa Verde in Italia, il Sole che Ride".

Per meglio capire il suo percorso partiamo dalle origini.

"Dopo le medie il seminario a Imola. Una vocazione nata in un campeggio sulle Prealpi…ma non durò e dopo i due anni di Ginnasio uscii e finii il Classico a Lugo, una scuola all’antica, dovevamo indossare il grembiule nero. Ma c’erano insegnanti meravigliosi, Montanari di filosofia, Paoletti di italiano. Poi l’Università, filosofia, a Bologna. Diedi tutti gli esami, ma non la tesi"

Peraltro era il tempo di Gioventù Studentesca a Lugo, con i grandi temi post conciliari…

"Dibattiti, convegni, il giornale ‘Alla rovescia’, esperienze irripetibili che produssero grande apertura mentale. Pensi che nel 1973, quando Pinochet prese il potere in Cile io, che avevo conosciuto Lelio Basso, entrai subito a far parte del tribunale Russel II, sull’America Latina, e a Lugo sviluppammo una serie di incontri con esponenti dei Movimenti di liberazione: sandinisti, brasiliani, eritrei, gli studenti greci che si opponevano ai colonnelli. Non solo, organizzammo anche iniziative a favore del dissenso in Urss. Iniziative che si estesero a Roma, Milano, Bologna. E fu proprio in queste occasioni che conobbi Bahro e nacque il movimento Verde. Nel 1984 prima riunione a Firenze, da Ravenna c’era il mitico Umberto Canellini".

Le vostre prime battaglie?

"A Ravenna non c’era che l’imbarazzo della scelta. Si andava dalle manifestazioni contro la progettata centrale Enel a carbone lungo il Candiano alle iniziative contro l’inquinamento dei fiumi e dell’aria, contro l’uso massiccio dei pesticidi e poi c’era il fenomeno delle mucillagini, risultato di un uso sfrenato di concimi in agricoltura e di fosforo nei detersivi…a Ravenna c’era un grande ambientalista antesignano, il medico Ivo Ricci Maccarini che in quei periodi era assessore provinciale".

Ricordo anche un’altra vostra iniziativa, l’Università Popolare di Romagna…

"Ebbe ampia diffusione. Una palestra per sensibilizzare i cittadini al tema della tutela dell’ambiente…c’erano 3-400 persone a ogni incontro. Era spesso nostro ospite Gianfranco Amendola, leader dei ‘pretori d’assalto’, primi ad avviare inchieste sugli inquinamenti. C’era sete di sapere, ecologia era una parola sconosciuta. Era mezzo secolo fa e noi già dicevamo basta con l’energia fossile".

Grande fermento culturale…

"Pubblicavamo anche una rivista, ‘La malalingua’. L’impostazione culturale alimentava la politica. E mentre trovavo posto come bibliotecario a Lugo, andavo in giro per l’Italia a presentare il nostro programma elettorale. Ci presentammo, primi in Italia, nel 1981, e nel 1985 eleggemmo il primo consigliere comunale, a Lugo, Natale Belosi. Nel 1987 i Verdi entrarono in Parlamento e io nel ‘90 mi presentai al consiglio regionale e fui eletto. Pensi che l’anno prima alle Europee avevo avuto più preferenze di Cohn-Bendit".

Cominciarono i referendum ambientalisti.

"Sul nucleare e fu un successo, quello sui pesticidi fu abbinato alla caccia e venne rigettato".

A lei come consigliere regionale si devono due importanti leggi.

"Quella sull’agricoltura biologica, per la quale trovai l’appoggio di politici come il comunista Guido Tampieri e il democristiano Pier Antonio Rivola e quella sulla tutela dei dialetti dove mi diede una grande mano lo scrittore Giuseppe Bellosi che era nel consiglio dell’Istituto regionale dei Beni culturali".

Dalla Regione al Parlamento. "Nel 1994. Fui eletto nel collegio della Bolognina in una lista che comprendeva Pds, Verdi, Lista Dini. Si votava col maggioritario, sistema che io critico…attira candidati senza esperienza. Era la prima volta che i Verdi entravano in Parlamento. Feci parte delle commissioni Trasporti, presieduta da Giordano Angelini, e Affari sociali. Nel 1996 si tornò alle urne e contribuii a scrivere il programma dell’Ulivo di Prodi".

Una legislatura ricca di risultati per lei e i Verdi.

"Si discuteva di raccolta differenziata, parchi, piste ciclabili. Ecco, la legge sulle piste protette è una mia creatura, porta il mio nome. Mi appoggiò Angelini e per finanziarla mi diede una mano l’attuale ministro Giorgetti. Poi portai avanti la legge sugli ausiliari del traffico e quella sul casco anche per i maggiorenni in ciclomotore. Ed ero pure una spina nel fianco della maggioranza, ad esempio ero contro ai contributi all’autotrasporto perché puntavo sul binomio camion-traghetto, a Ravenna c’era da anni il collegamento con la Sicilia. Nel 2001 i Verdi cambiarono pelle e non mi ripresentarono".