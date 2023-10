"Perché il Comune non acquistò l’Ortazzo nel 2020?"

Continua a tenere banco la vicenda della vendita dell’area Ortazzo-Ortazzino, che vede tra i suoi protagonisti la CPI Property Group con sede in Lussemburgo. Società che, ricorda in una nota la lista La Pigna, "possedeva fino a poche settimane fa l’intero capitale di CPI Real Estate Italy, proprietaria dei quasi 500 ettari dell’area Ortazzo - Ortazzino". Nelle scorse settimane "si è sollevato un gran polverone sulla vendita dell’Ortazzo-Ortazzino. Vicenda nella quale l’amministrazione Pd di Ravenna é intervenuta per bocca dello stesso sindaco Michele de Pascale il quale ha assicurato che l’area non verrà cementificata. Ma viene inevitabilmente da chiedersi come mai de Pascale non abbia contestualmente reso noto che il 23 dicembre 2020, il Comune di Ravenna aveva stanziato i soldi per l’acquisizione dell’area Ortazzo-Ortazzino, con l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del Bilancio di Previsione 2021-2023". Si tratta di uno stanziamento "di ben 514.400 euro: cifra molto vicina al valore di acquisizione dei terreni da parte di CPI Real Estate Italy. Dall’accesso alle informazioni e agli atti effettuato dal gruppo consiliare La Pigna, è emerso però che tale somma non sia stata utilizzata in quanto - citiamo - “Non risulta sia stata presentata una proposta di acquisto dell’area in questione per cui non si è presentata l’ipotesi se finanziare o meno l’intervento”. E così, non essendo stato utilizzato, lo stanziamento é sparito dal successivo bilancio di previsione 2022-2024 del Comune di Ravenna".

Perché, si chiede la lista, "non è stata acquistata l’area Ortazzo-Ortazzino? Alla vicenda poi si aggiunge un ulteriore capitolo che coinvolge anche la società di calcio della città, anch’essa sotto l’attenzione delle cronache locali e non solo, per il probabile passaggio di proprietà. Stiamo parlando del Ravenna Football Club. Come diversi cittadini ci hanno segnalato in queste settimane, sul sito web della società calcistica ravennate da qualche tempo é comparso il banner di sponsorizzazione (Premium Sponsor) della Società CPI. Una presenza con tanto di logo e di link al sito della CPI Property Group. Viene da chiedersi quale possa essere l’interesse della CPI Property Group nello sponsorizzare una società sportiva attualmente militante nel campionato dilettantistico di serie D. Dal momento che sull’area Ortazzo-Ortazzino non vi è alcuna possibilità di cementificazione e attualmente non vi sono particolari progetti di promozione turistica della stessa, a cosa serve la pubblicità?".