"Perché il servizio di salvataggio qui finirà prima che altrove?"

"Corrisponde a verità che anche per l’estate 2023 il servizio di salvataggio cervese manterrà un periodo limitato rispetto alle località limitrofe concorrenti?". Questa la domanda al centro dell’interrogazione presentata dal gruppo consiliare Romagna Cervese, composto da Gianluca Salomoni e Monica Garoia. I due consiglieri di opposizione dicono di aver avuto notizie "ufficiose" circa il periodo di attività del servizio di salvataggio "che per la corrente stagione verrà attivato verosimilmente dal 17 maggio fino al secondo weekend di settembre". Da quella che viene definita "una sommaria ricognizione di altre località balneari romagnole, parrebbe Cervia essere, anche per quest’anno, l’unica ad avere un servizio di salvamento ridotto rispetto alle concorrenti".

In particolare, "a nostro modesto parere bisognerebbe garantire il servizio di salvataggio sull’arenile nel territorio cervese, continuamente tutti i giorni fino al terzo fine settimana di settembre, indifferentemente dal giorno in cui inizierà l’anno scolastico 20232024". Romagna Cervese ritiene che "il sindaco e la sua giunta, di concerto con sindacati e Regione, possano giungere a questa soluzione, poiché non è possibile che Cervia sia l’unica città della costa romagnola che interrompa tutti gli anni, il servizio di salvataggio al secondo weekend di settembre, mentre le altre località, chi in un modo e chi in un altro, riescono a coprire tale servizio continuamente tutti i giorni fino al terzo week end di settembre". Nell’estate dello scorso anno "da noi il servizio si è concluso l’11 settembre, mentre a Cesenatico è terminato il 18 settembre con la particolarità che da lunedì 12, al successivo weekend, il salvataggio era presente sulle spiagge tutti i giorni".