"Perché la chiusura di via Torri a Traversara sotto le feste?"

Gianluca Sardelli, del Comitato ’Progetto Futuro Sicuro’ di Traversara chiede chiarezza sulla chiusura di una via. "Via Torri sotto, l’importante arteria collega la S.S. Adriatica alla via San Vitale resterà chiusa fino all’Epifania – scrive –: una penalizzazione per i residenti, lavoratori, e le attività di Traversara già pesantemente colpite dall’alluvione".

Continua la nota del Comitato: "Lunedì 23 dicembre, antivigilia di Natale, la via Torri a Traversara, nel tratto della zona rossa, è stata chiusa con le transenne: ci hanno detto che resterà così per due settimane, immagino fino a martedì 7 gennaio". Sardelli fa sapere di avere scritto a sindaco di Bagnacavallo e prefetto di Ravenna "per chiedere chiarezza e che venga riaperto, di fatto, il paese. Attaccata alla rete di cantiere – continua Sardelli – c’è l’ordinanza della Provincia di Ravenna, datata 29 ottobre, che indica di effettuare questa chiusura. Dal punto di vista formale tutto corretto, ma dal punto di vista sostanziale, mi sembra una grande presa in giro nei confronti dei residenti. Sono più di tre mesi che, sia i mezzi d’opera, gli escavatori, i camion, girano per via Torri assieme al normale traffico che passa di lì, e adesso che il cantiere è fermo inibiscono la circolazione".

Sardelli insinua nella sua mail una "chiusura punitiva" per la popolazione che si sarebbe "ribellata al pensiero unico".