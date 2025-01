"Perché non è attivo lo spazio Emaldi20?"

Con un’interpellanza a risposta scritta il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Lugo, chiede

all’amministrazione comunale perché "contrariamente a quanto è stato dichiarato in campagna

elettorale, lo spazio Emaldi20, che ospiterà un ambiente polifunzionale con un auditorium,

laboratori dedicati alle nuove tecnologie e locali per attività formative, non sia stato ultimato nel

2024".

"Lo spazio che sorgerà in via Emaldi 20 a Lugo ha come obiettivo quello di rispondere alle

esigenze sociali e culturali della comunità lughese e della Bassa Romagna – sottolinea Gian

Marco Grandi, capogruppo di Fratelli d’Italia a Lugo –. Con questa interpellanza

oltre a chiedere quali proposte sono state avanzate dai cittadini nel questionario online,

richiediamo all’amministrazione un programma dettagliato per la realizzazione delle diverse fasi

del progetto Emaldi20, che negli ultimi mesi ha evidentemente subito qualche rallentamento".