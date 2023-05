Percorsi ciclopedonali, Ztl e zone 30 Programma da un milione e mezzo

Bike sharing, ciclostazioni, percorsi ciclopedonali, piedibus, zone a traffico limitato, zone 30 e infomobilità: sono queste le parole d’ordine del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro che porta la firma del Ministero dell’Ambiente, dell’Unione della Romagna faentina e di quella della Bassa Romagna. Il totale dei finanziamenti è pari a un milione e 666mila euro, di cui un milione a carico del Ministero, 330mila all’Unione della Romagna faentina, e 300mila all’omologa unione lughese. La data prevista per il termine dell’esecuzione dei lavori è stata posticipata rispetto a quella inizialmente nel mirino, che coincideva con i primi mesi di quest’anno: il termine ultimo è ora fissato al dicembre 2023. "La scelta degli enti", si legge nei documenti, "si è focalizzata sul tema della mobilità casa-scuola, elaborando un progetto unitario che ha due target principali: gli alunni delle scuole primarie e quelli delle scuole secondarie. Per il primo target, il progetto propone l’attivazione e il potenziamento del servizio Piedibus in tutte le scuole primarie del territorio delle due Unioni. Per il secondo target, vengono invece proposti interventi per la promozione della ciclabilità, concentrati soprattutto nelle città di Faenza e Lugo, oggetto di ordinanze antismog, principali poli attrattori della mobilità scolastica e luoghi di destinazione dei flussi di pendolarismo intercomunale".

Per la sola Faenza si registrano circa 1.300 spostamenti al giorno per motivi di studio verso le città dagli altri Comuni delle due Unioni, effettuati in larga parte, oltre che con auto private, con il treno o con l’autobus extraurbano. Tra gli interventi di natura infrastrutturale compare "la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali, di connessione e potenziamento della rete a supporto della mobilità casa-scuola, la dotazione di cicloparcheggi in punti significativi dei percorsi casa-scuola, la sistemazione di aree e percorsi protetti in corrispondenza degli istituti, inclusa la zona 30 prevista nel centro storico di Lugo". E’ previsto infine il potenziamento e rinnovo del servizio di Bike sharing nel comune di Lugo e il potenziamento del servizio di trasporto pubblico integrativo con navette elettriche per l’accesso agli istituti scolastici nel comune di Faenza. Il successo delle varie iniziative sarà monitorato attraverso misurazioni di indicatori quali il numero di adesioni, di persone coinvolte, o il numero di tragitti compiuti attraverso uno specifico mezzo. Entrando più nel dettaglio, grazie anche solo alle nuove corsie ciclabili "si stima di sottrarre all’uso dell’auto privata 1.800 utenti. La distanza media di spostamento è di 6,3 km (pari alla media tra gli 1,5 km utilizzati per le scuole primarie e gli 11,1 km dello spostamento medio urbano in auto), dunque la percorrenza media giornaliera è pari al doppio, cioè 12,6 km. Tenendo conto dei 200 giorni del calendario scolastico, la riduzione delle percorrenze risulterebbe pari a 18.900 km al giorno, con un risparmio di 328mila litri all’anno di carburante, 616mila kg all’anno di CO2 e cento chili di Pm10 all’anno". Le Zone 30 e il Piedibus garantirebbero la riduzioni di ulteriori quantità di CO2 e di Pm10.

Filippo Donati