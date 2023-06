‘Percorsi fluidi’ a Sabe per l’arte

‘Percorsi fluidi e Vegetali ignoti’ è il titolo della conversazione con Giovanni Anceschi e Luca Scarabelli, stasera alle 21 alla Fondazione Sabe per l’arte di via Pascoli 31 a Ravenna. A margine dell’esposizione ‘Levia Gravia’, con opere di Valerio Anceschi e Luca Scarabelli, l’incontro, coordinato da Francesco Tedeschi, curatore della mostra e del catalogo, intende esplorare concezioni artistiche diverse, concernenti relazioni laterali al progetto. Anceschi è uno dei protagonisti della cultura visiva dagli anni Sessanta, sia come artista, sia come studioso e teorico nell’ambito del design e della comunicazione. Scarabelli sarà interpellato per l’attività svolta, con l’artista Riccardo Paracchini e con altri artisti, attraverso la rivista ‘Vegetali Ignoti’, uno dei progetti che hanno caratterizzato il panorama di un’arte “relazionale” tra gli anni Novanta e primi Duemila. Sarà presentato il catalogo della mostra ‘Levia Gravia’ (Danilo Montanari Editore, 2023). Ingresso libero.