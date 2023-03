Percorso di scrittura base alla Longo

Imparare a raccontare, o meglio, a scrivere storie, è un viaggio lunghissimo. Non importa da dove si parte, con chi si viaggia e quanto durerà: l’importante è cominciare. Chi scrive per passione o per mestiere è sempre in cammino. Holden Grand Tour può essere l’inizio di questo viaggio: si tratta di un percorso di scrittura base. Appuntamento sabato e domenica prossimi, con Giusi Marchetta, presso la libreria Dante di Longo, in via Diaz 39, a Ravenna.

Per iscriversi questo è il link: https:scuolaholden.itgrand-tour-ravenna