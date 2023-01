Percorso formativo per guida ambientale escursionistica

Fare di una passione una professione: è previsto in marzo presso FORMart Ravenna, Ente di formazione di Confartigianato, l’avvio di un corso che valorizza la propensione all’attività all’aria aperta, alle escursioni, alla gestione dei gruppi nel verde dei parchi e degli appennini Romagnoli. Chi desidera riconoscere al proprio spirito libero le competenze tecniche, linguistiche e relazionali, per diventare Guida Ambientale (figura riconosciuta dalla normativa Regionale) può accedere alla prova di ammissione al corso che gli consentirà di esercitare un’attività professionale nel rispetto della sua naturale propensione ad assaporare in gruppo gli aspetti naturalistici e faunistici. Tutte le informazioni sul sito www.formart.it, o telefonando allo 0544-479811 (Maria Luisa Zenobi).