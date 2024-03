Percosse a una minorenne, a processo

È finito a processo per aver palpeggiato e rivolto frasi a sfondo sessuale a una minorenne, incontrata prima in piscina a Faenza poi rivista il giorno dopo alle giostre del luna park. Un secondo procedimento a carico di un 21enne di nazionalità albanese è iniziato ieri mattina, davanti al giudice di pace. Ma questa volta quelle classificate inizialmente come molestie sessuali, sono state riqualificate in percosse. La vittima, una 16enne che non si è costituita parte civile, secondo l’accusa il 19 giugno 2022 fu colpita con schiaffi sulle cosce, dopo averla strattonata per un braccio. Ma l’episodio più grave è certamente l’altro, avvenuto peraltro nella stessa giornata ai danni di un’altra 15enne, per il quale il processo si svolgerà davanti al tribunale in composizione collegiale. La ragazzina si trovava in piscina con gli amici e della comitiva faceva parte anche un ragazzo mai visto prima. Lei lo aveva invitato a giocare col cellulare insieme a due coetanei di lei. E quando gli aveva chiesto una di poter mangiare una delle sue caramelle, lui gliene aveva spinta in bocca una, aggiungendo frasi a sfondo sessuale. Lei, subito allontanatasi, sarebbe stata poi inseguita dallo stesso e fatta oggetto di palpeggiamenti. Tornata a casa irritata, la giovane non aveva raccontato tutto subito. Lo aveva fatto all’indomani quando, dopo aver rivisto quel giovane alle giostre, erano ripartiti gli apprezzamenti a sfondo sessuale. Da lì era partita la denuncia dei genitori.