"Percosse ma senza maltrattamenti"

A novembre era stato arrestato due volte in una sola settimana. La seconda, il 22 di quel mese, per avere violato il divieto di avvicinamento alla ex a meno di 500 metri. E soprattutto la prima, il 15, per avere picchiato la donna e averla maltrattata in precedenti occasioni. Per quest’ultima accusa, martedì mattina l’imputato - un pizzaiolo 40enne di origine napoletana domiciliato a Lugo e difeso dall’avvocato Nicola Casadio -, a fronte di una richiesta di condanna a tre anni e due mesi, è stato assolto dai maltrattamenti. E condannato per le sole lesioni patite dalla donna - per una prognosi di otto giorni - a sette mesi di reclusione con pena sospesa: e così è stato contestualmente scarcerato.

Secondo l’accusa, il 15 novembre aveva raggiunto l’abitazione lughese della donna e poi aveva sfondato la porta. Quindi l’aveva aggredita afferrandola per i capelli tanto da strapparle alcune ciocche; poi l’aveva presa a calci facendola cadere per terra: a quel punto avrebbe continuato a picchiarla fino a che alcuni condomini, spaventati dalle urla di lei, avevano fatto intervenire le forze dell’ordine. Secondo quanto sostenuto dalla difesa in arringa davanti al giudice Natalia Finzi e al viceprocuratore onorario Adolfo Fabiani, per altre denunce di lei, nel maggio scorso la procura aveva chiesto archiviazione ritenendole non credibili per via di talune incongruenze su circostanze e date. Per quanto riguarda l’imputazione, faceva riferimento ad aggressioni fisiche e verbali, al divieto di uscire di casa e perfino a un confinamento di lei in garage: ma per la difesa mancava la prova dell’abitualità della condotte contestate: secondo il legale in realtà tutto era inquadrabile in dissidi familiari reciproci alimentati dal fatto che entrambi fossero seguiti dal Sert.

In quanto alla violazione del divieto di avvicinare la donna, la questione è ora pendente in appello. Era accaduto che dopo tre giorni di carcere per il fatto del 15 novembre, il giudice avesse optato appunto per il divieto di avvicinare la donna. Ma il 22 lui si era presentato sotto l’abitazione di lei e aveva suonato il campanello. Impaurita, la donna aveva immediatamente allertato i carabinieri i quali avevano proceduto a un nuovo arresto con conseguente custodia cautelare finita l’altro ieri.