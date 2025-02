Perde il controllo del Suv e finisce nel fossato

Alla luce della dinamica poteva avere conseguenze decisamente peggiori la paurosa uscita di strada di un Suv avvenuta ieri mattina lungo la strada provinciale ‘Naviglio’ alle porte di Cotignola. Fortunatamente, se di fortuna si può parlare, il conducente, un 41enne residente a Conselice, se l’è cavata con traumi e ferite di media gravità. L’incidente, i cui rilievi sono stati effettuati dal nucleo Infortunistica della Polizia locale della Bassa Romagna, si è verificato poco prima delle 7 all’altezza del civico 2 di via Sinistra Naviglio. L’uomo era al volante di un Suv Bmw X1 e stava percorrendo l’arteria con direzione di marcia Bagnacavallo-Faenza. Poco prima dell’agriturismo ‘La Barchessa’, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, piombando in un fossato e arrestando la sua corsa presso un ponticello che dà accesso a un’abitazione, con il Suv che si è girato di 180 gradi. Sul posto, allertata da utenti in transito, è intervenuta un’ambulanza insieme al mezzo avanzato di soccorso con a bordo il medico, a una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Lugo, alla Polizia locale della Bassa Romagna e a una pattuglia del Commissariato della Polizia di Stato di Lugo, quest’ultima per regolare il traffico a senso unico alternato. Le condizioni del 41enne si sono per fortuna rivelate meno gravi rispetto a quanto in un primo tempo temuto. Dopo aver ricevuto le prime cure sull’ambulanza, l’uomo è stato trasportato con un codice di media gravità all’ospedale ‘Umberto I’ di Lugo.

Lu.Sca.