Perde il controllo della moto in curva e finisce fuori strada: motociclista al 'Bufalini’

Bagnara di Romagna (Ravenna), 24 settembre 2023. E’ stato trasportato in elicottero al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena il motociclista 33enne residente a Mordano, nell’Imolese, che oggi, domenica 24 settembre, poco dopo le 10 a Bagnara di Romagna, mentre in sella a una Yamaha ‘Diversion’ stava percorrendo via Pilastrino con direzione di marcia Bagnara-Castel Bolognese, giunto circa all’altezza del civico 26, nell’affrontare una lunga e leggera curva a destra, per cause in corso di accertamento da parte del nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna, ha perso il controllo della moto. E’ uscito di strada sulla sua destra (FOTO), urtando il palo di sostegno di un segnale stradale e rovinando in un fossato, con la moto che ha invece proseguito, strisciando per alcune decine di metri fino fino ad arrestare la sua corsa su un terrapieno situato sul loto opposto della strada.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza unitamente all’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’ e alle pattuglie della Polizia Locale della Bassa Romagna. Dopo aver ricevuto le prime cure il 33enne, rimasto cosciente, è stato caricato sul velivolo, che è poi decollato per il ‘Bufalini’ di Cesena con un codice ‘3’ (per dinamica), ossia di massima gravità. Per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi di legge, la circolazione è stata temporaneamente interdetta. Sempre a Bagnara e a poca distanza dal punto del sinistro di questa mattina, nel tardo pomeriggio di ieri si era verificato un altro incidente che aveva visto coinvolti un ciclista e un motociclista. . Un terzo incidente si era infine verificato nel primo pomeriggio sempre di ieri in via Piratello a Lugo, registrando due feriti, un uomo e la figlioletta di dieci anni. Entrambi, che erano in sella ad uno ‘scooterone’ venuto a collisione con una Skoga Oktavia il cui conducente aveva effettuato una inversione ad ‘u’, erano stati trasportati all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena.